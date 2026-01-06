Берлин отреагировал на слова Медведева о похищении Мерца: вот что сказали

Правительство ФРГ отреагировало на заявление зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева о возможной операции захвата лидеров других стран, включая канцлера ФРГ Фридриха Мерца. В немецком кабмине раскритиковали заявление российского политика. Но не стали комментировать законность захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены.
«Мы, конечно, приняли к сведению эти высказывания», — резюмировал представитель кабмина ФРГ Себастьян Хилле на брифинге с журналистами.
Позже представитель немецкого правительства заявил, что Мерц «хорошо и надежно» защищен. Ответственность за охрану канцлера Германии лежит на Федеральном ведомстве по уголовным делам.
4 января Медведев заявил, что после событий в Венесуэле может представить операцию захвата лидеров других стран, включая неонациста Мерца. Он отметил, что это может стать интересным сюжетным поворотом и реалистичным сценарием, учитывая преследование Мерца в Германии.
Напомним, 3 января 2026 года военные США начали операцию в Венесуэле. В Каракасе началась перестрелка, а затем был захвачен президент Николас Мадуро вместе со своей супругой. Их доставили в США для проведения суда. Лидер Белого дома Дональд Трамп обвинил Мадуро в контрабанде наркотиков. Американский президент настаивает, что Мадуро перенаправляет наркотрафик в Штаты.
Кстати, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что после захвата Мадуро США не нужно расслабляться главарю киевского режима Владимиру Зеленскому. Российский политик, что власти США показали, что вряд ли будут церемониться с теми, кто им неприятен.
После событий в Венесуэле США определились с новыми целями. Трамп в разговоре с журналистами заявил, что Вашингтон может начать операции против Кубы и Колумбии.
Ранее KP.RU сообщил, что 5 января 2026 года прошел суд над Мадуро и его супругой. Президенту Венесуэлы грозит в США до четырех пожизненных сроков. Также было собрано внеочередное собрание ООН. Там практически единогласно пришли к выводу, что Вашингтон нарушил международное право, захватив Мадуро и доставив его в Штаты. А также в ООН усудили атаку США на Венесуэлу.