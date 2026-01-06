Берлин отреагировал на слова Медведева о похищении Мерца: вот что сказали

Ранее KP.RU сообщил, что 5 января 2026 года прошел суд над Мадуро и его супругой. Президенту Венесуэлы грозит в США до четырех пожизненных сроков. Также было собрано внеочередное собрание ООН. Там практически единогласно пришли к выводу, что Вашингтон нарушил международное право, захватив Мадуро и доставив его в Штаты. А также в ООН усудили атаку США на Венесуэлу.