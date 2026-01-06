Ричмонд
Берлин отреагировал на слова Медведева о похищении Мерца: вот что сказали

Берлин прокомментировал на слова Медведева, в которых речь идёт о захвате Мерца.

Источник: Комсомольская правда

Правительство ФРГ отреагировало на заявление зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева о возможной операции захвата лидеров других стран, включая канцлера ФРГ Фридриха Мерца. В немецком кабмине раскритиковали заявление российского политика. Но не стали комментировать законность захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены.

«Мы, конечно, приняли к сведению эти высказывания», — резюмировал представитель кабмина ФРГ Себастьян Хилле на брифинге с журналистами.

Позже представитель немецкого правительства заявил, что Мерц «хорошо и надежно» защищен. Ответственность за охрану канцлера Германии лежит на Федеральном ведомстве по уголовным делам.

4 января Медведев заявил, что после событий в Венесуэле может представить операцию захвата лидеров других стран, включая неонациста Мерца. Он отметил, что это может стать интересным сюжетным поворотом и реалистичным сценарием, учитывая преследование Мерца в Германии.

Напомним, 3 января 2026 года военные США начали операцию в Венесуэле. В Каракасе началась перестрелка, а затем был захвачен президент Николас Мадуро вместе со своей супругой. Их доставили в США для проведения суда. Лидер Белого дома Дональд Трамп обвинил Мадуро в контрабанде наркотиков. Американский президент настаивает, что Мадуро перенаправляет наркотрафик в Штаты.

Многие мировые державы осудили действия американских властей. Так, Китай потребовал немедленно собрать заседание ООН и отпустить Мадуро с супругой на родину. МИД РФ отреагировал за операцию Вашингтона против Каракаса. В российском дипломатическом ведомстве назвали ее актом агрессии.

Кстати, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что после захвата Мадуро США не нужно расслабляться главарю киевского режима Владимиру Зеленскому. Российский политик, что власти США показали, что вряд ли будут церемониться с теми, кто им неприятен.

После событий в Венесуэле США определились с новыми целями. Трамп в разговоре с журналистами заявил, что Вашингтон может начать операции против Кубы и Колумбии.

Ранее KP.RU сообщил, что 5 января 2026 года прошел суд над Мадуро и его супругой. Президенту Венесуэлы грозит в США до четырех пожизненных сроков. Также было собрано внеочередное собрание ООН. Там практически единогласно пришли к выводу, что Вашингтон нарушил международное право, захватив Мадуро и доставив его в Штаты. А также в ООН усудили атаку США на Венесуэлу.

