В Челябинске опубликовали график работы катков до конца новогодних выходных

В городском саду имени А. С. Пушкина с 6 по 11 января каток будет работать с 10:00 до 21:45. В центральном парке культуры и отдыха имени Ю. А. Гагарина с 6 по 12 января включительно сеансы запланированы на 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 и 20:00.