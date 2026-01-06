В Челябинске опубликовали график работы катков до конца новогодних выходных

Катки в Челябинске до 12 января будут работать по расписанию выходного дня.
В Челябинске стал известен график работы катков в парках культуры и отдыха с 6 по 11 января. Самый поздний сеанс катания начнется в 23:00.
«Публикуем график работы катков в парках культуры и отдыха. В детском парке имени Терешковой 6−8 января — с 12:00 до 22:00, 9 и 10 января — с 12:00 до 23:00, 11 января — с 12:00 до 22:00.», — сообщили URA.RU в комитете по культуре Челябинска.
В городском саду имени А. С. Пушкина с 6 по 11 января каток будет работать с 10:00 до 21:45. В центральном парке культуры и отдыха имени Ю. А. Гагарина с 6 по 12 января включительно сеансы запланированы на 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 и 20:00.