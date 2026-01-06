Циклон «разбудил» главный водопад Крыма: Учан-Су прибавил силы после дождей и оттепели

Ранее сообщалось, что самое тёплое время недели в Москве и области пришлось на воскресенье, 4 января. С понедельника температура начала снижаться. В столице, по наблюдениям метеостанции на ВДНХ, максимум составил −1,4°C. На других точках измерения температуры колебались от −0,9°C в районе Балчуга до −2,1°C в районе МГУ. Таким образом, оттепель, начавшаяся в субботу, 3 января, достигла пика и в понедельник пошла на спад.