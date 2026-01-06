Ричмонд
Циклон «разбудил» главный водопад Крыма: Учан-Су прибавил силы после дождей и оттепели

Пришедший в Крым Балканский циклон с тёплым воздухом, дождями и снеготаянием наполнил реки полуострова. Самый высокий водопад Учан-Су, расположенный над Ялтой, значительно прибавил в мощности, сообщили РИА «Новости» в Крымском гидрометцентре и заповедной администрации.

3 января циклон принёс на полуостров резкое потепление — днём температура достигала +14°C, сильный ветер и обильные осадки. Это вызвало активное таяние снега в горах, что вместе с дождём привело к пополнению реки Учан-Су, питающей водопад.

«Водопад Учан-Су набрал силу в связи с выпадением осадков (дождь) в горах. Кроме того, потепление вызвало снеготаяние, что привело к наполнению реки Учан-Су, берущей начало на плато», — пояснили в пресс-службе ФГБУ «Заповедный Крым».

Наиболее интенсивные дожди прошли в горных районах. По данным метеорологов, за сутки на Ангарском перевале выпало 40 мм осадков, на Ай-Петри — 13 мм.

Ранее сообщалось, что самое тёплое время недели в Москве и области пришлось на воскресенье, 4 января. С понедельника температура начала снижаться. В столице, по наблюдениям метеостанции на ВДНХ, максимум составил −1,4°C. На других точках измерения температуры колебались от −0,9°C в районе Балчуга до −2,1°C в районе МГУ. Таким образом, оттепель, начавшаяся в субботу, 3 января, достигла пика и в понедельник пошла на спад.

