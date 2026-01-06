Переменная облачность и дожди ожидаются в Ростове 6 января и в ночь на 7 января

Ненастье прогнозируют и по региону. Температура воздуха днем 6 января в среднем может меняться от −3 до +2, по югу обещают до +7 градусов. В ночь на 7 января в местами ожидается мокрый снег, температура воздуха составит от −2 до +3 градусов.