Переменная облачность и дожди ожидаются в Ростове 6 января и в ночь на 7 января

Облачно с прояснениями, осадки и гололедица ожидаются в Ростове-на-Дону и области в течение 6 января, а также в ночь на 7 января. Об этом говорится в прогнозе синоптиков.
Днем 6 января в донской столице могут пройти умеренные дожди. Ветер будет восточной четверти 6−11 м/с, иногда с порывами до 12−14 м/с. Температура воздуха составит +2−4 градуса.
В ночь на Рождество Христово в Ростове-на-Дону также возможны небольшой дождь и туман, столбики термометров установятся в пределах от 0 до +2 градусов.
Ненастье прогнозируют и по региону. Температура воздуха днем 6 января в среднем может меняться от −3 до +2, по югу обещают до +7 градусов. В ночь на 7 января в местами ожидается мокрый снег, температура воздуха составит от −2 до +3 градусов.
