«Ни пройти, ни проехать»: курганцы просят помощи из-за снежного коллапса во дворах

Аналогичная ситуация наблюдается у дома на Радионова, 56, который обслуживает управляющая компания «Курган — Плюс». Жители нескольких домов по Криволапова (№ 43, 45, 47, 49, 51) сообщают о снежной насыпной преграде перед переулком и опасении, что в случае ЧП скорая помощь или пожарные не смогут свободно заехать во двор.