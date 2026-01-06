«Ни пройти, ни проехать»: курганцы просят помощи из-за снежного коллапса во дворах

Снег завалил дворы в Кургане (архивное фото).
Жители нескольких улиц в Кургане пожаловались на неубранный снег во дворах и проездах, из ‑за чего затруднено движение пешеходов и машин. Об этом сообщается в соцсетях.
«Это невозможно, снега столько, что пожилые люди и мамочки с колясками не могут передвигаться. Гоголя 88 — во дворе снежный коллапс. Ни пройти, ни проехать», — написано в tg-канале «Курган I Курганские.ру».
Аналогичная ситуация наблюдается у дома на Радионова, 56, который обслуживает управляющая компания «Курган — Плюс». Жители нескольких домов по Криволапова (№ 43, 45, 47, 49, 51) сообщают о снежной насыпной преграде перед переулком и опасении, что в случае ЧП скорая помощь или пожарные не смогут свободно заехать во двор.
Также горожане просят обратить внимание на состояние территории у домов по адресам Дзержинского, 52а и 52б. «Примите пожалуйста заявку по уборке снега на территории Дзержинского», — говорится в tg-канале «Инцидент Курган».
Ранее в Кургане во время механизированной очистки снега в парке 4-го микрорайона Заозерного жилого массива был повален столб уличного освещения. По словам очевидцев, тяжелая техника не только повредила городское имущество, но и заблокировала пешеходные зоны массивными снежными валами.