Красноярские полицейские ловят нелегалов в праздничные выходные

Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.
Сотрудники миграционной службы совместно с оперативниками краевого УУР и ЦПЭ краевого Главка, при силовой поддержке патрульно-постовой службы полиции провели проверочные мероприятия по соблюдению требований миграционного законодательства в Центральном районе города. Объектами проверок стали территории автосервиса, оптового склада, а также адреса с массовой постановкой иностранцев на миграционный учет.
Всего было проверено 42 человека, 14 из них доставили в Управление по вопросам миграции для дальнейшего разбирательства.
В настоящее время по 13 фактам выявленных нарушений проводится доследственная проверка. Из них:
12 фактов фиктивной постановки на миграционный учет иностранцев (ст. 322.3 УК РФ); 1 факт фиктивной регистрации иностранного гражданина по месту жительства (ст. 322.2 УК РФ).
Также полицейскими выявлено 10 административных правонарушений:
1 по ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в РФ); 8 по ч. 4 ст. 18.9 КоАП РФ (неисполнение принимающей стороной обязанностей в связи с осуществлением миграционного учета); 1 по ст. 19.15.1 КоАП РФ (проживание гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении без регистрации).
Кроме того, иностранцу, который ранее получил гражданство РФ, выдали направление для постановки на воинский учет.