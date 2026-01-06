В Беларуси казино и букмекерские конторы меняют порядок работы после ужесточений Лукашенко

В Беларуси утвержден новый порядок работы для казино и букмекерских контор. Это регламентирует соответствующее постановление Совмина о порядке осуществления деятельности в сфере игорного бизнеса, сообщили в пресс-службе белорусского правительства.
Так, в Беларуси по новым правилам начнут работать казино, залы игровых автоматов, букмекерские конторы и виртуальные игорные заведения. Документ определил функционирование специальной компьютерной кассовой системы, контролирующей финансовые операции в этой сфере, и порядок мониторингового центра для ее обслуживания. Еще в Беларуси начнут вести государственный реестр разрешенных для использования моделей игровых автоматов.
Определены также минимальные суммы на специальных банковских счетах организаций, которые проводят азартные игры. Например, виртуальные игорные заведения на счету должны иметь 90 тысяч базовых величин (4,05 миллиона белорусских рублей в январе 2026-го), букмекерские онлайн-игры или онлайн-игры тотализатора — 20 тысяч базовых (900 тысяч рублей). В дальнейшем с этих счетов будут выплачиваться выигрыши и уплачиваться налоги.
Еще уточнен порядок проверки документов у посетителей игорных заведений, а также возможность расчетов криптовалютой.
Постановление вступит в силу с 11 марта 2026-го. Отмечается, что документ приводит законодательство в соответствие с ранее подписанным президентским указом.
Напомним минувшим летом президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о запретах для игорного бизнеса и онлайн-казино в Беларуси. А ранее белорусский президент ужесточил механизм идентификации участников азартных игр в Беларуси.
Еще мы писали, что пресс-секретарь Наталья Эйсмонт передала подарки от президента Беларуси Александра Лукашенко малышам, родившимся первыми в 2026 году.