В Беларуси казино и букмекерские конторы меняют порядок работы после ужесточений Лукашенко

Определены также минимальные суммы на специальных банковских счетах организаций, которые проводят азартные игры. Например, виртуальные игорные заведения на счету должны иметь 90 тысяч базовых величин (4,05 миллиона белорусских рублей в январе 2026-го), букмекерские онлайн-игры или онлайн-игры тотализатора — 20 тысяч базовых (900 тысяч рублей). В дальнейшем с этих счетов будут выплачиваться выигрыши и уплачиваться налоги.