Волгоградцев начнут штрафовать за тонировку любых авто с 9 января

Тонировка любых машин, в том числе, временно ввезенных на территорию России, обернется штрафом для их владельцев с 9 января.

Источник: Сергей Петров/NEWS.ru/TACC

С этой даты вступают в силу изменения в статью 12.5 КоАП, напоминает член комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

«Поправками устраняется пробел в законе, которым прежде пользовались те, кто временно ввозил транспортные средства на территорию Российской Федерации», — цитирует эксперта ТАСС.

Штраф за нарушение правил допустимой тонировки составляет 500 рублей.

Ранее «АиФ-Волгоград» рассказывал о других изменениях, которые ожидают водителей в 2026 году.