Волгоградцев начнут штрафовать за тонировку любых авто с 9 января

С этой даты вступают в силу изменения в статью 12.5 КоАП, напоминает член комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
«Поправками устраняется пробел в законе, которым прежде пользовались те, кто временно ввозил транспортные средства на территорию Российской Федерации», — цитирует эксперта ТАСС.
Штраф за нарушение правил допустимой тонировки составляет 500 рублей.
Ранее «АиФ-Волгоград» рассказывал о других изменениях, которые ожидают водителей в 2026 году.