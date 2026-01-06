Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник

«Сегодня в атмосфере над столицей произойдёт смена синоптической ситуации. Относительно сухой барический гребень уйдёт за восточные границы региона, а ему на смену с юго-запада будет смещаться активный балканский циклон. В его передней части небо затянут плотные облака, закружит небольшой снег, а дневная температура удержится близкой к климатической норме. Температура воздуха в городе минус 4 — минус 6, по области минус 3 — минус 8», — написал Леус в своем Telegram-канале.