Ричмонд
+5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник

Синоптик Леус: во вторник в Москве ожидается небольшой снег и до минус 6.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Небольшой снег, температура воздуха до минус 6 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня в атмосфере над столицей произойдёт смена синоптической ситуации. Относительно сухой барический гребень уйдёт за восточные границы региона, а ему на смену с юго-запада будет смещаться активный балканский циклон. В его передней части небо затянут плотные облака, закружит небольшой снег, а дневная температура удержится близкой к климатической норме. Температура воздуха в городе минус 4 — минус 6, по области минус 3 — минус 8», — написал Леус в своем Telegram-канале.

Синоптик отметил, что ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 2−7 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 753 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.