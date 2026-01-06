В аэропортах сразу пяти российских городов сняли временные ограничения

В аэропортах Волгограда, Калуги, Пензы, Самары и Ульяновска сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил в своем Telegram-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Аэропорты Волгоград, Калуга, Пенза, Самара, Ульяновск — сняты временные ограничения на прием и выпуск ВС», — говорится в его публикации.
Как отметил Кореняко, соответствующие ограничения были введены ведомством для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.
Напомним, накануне Росавиация проинформировала о снятии временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Домодедово и Жуковский.