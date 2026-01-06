Найдена взаимосвязь между лесными пожарами и сокращением популяций комаров

В ходе полевых работ в июне-июле 2024 года исследователь сравнивал количество комаров на пяти недавно выгоревших участках и пяти соседних, не поврежденных огнем территориях. Насекомых отлавливали энтомологическим сачком в течение семи дней после пожара. На участках, где не было пожаров, удалось поймать 273 комара, а на выгоревших — всего 25. Ученый заключил, что результат может объясняться как гибелью насекомых, так и с их миграцией в безопасные зоны. Исследователь полагает, что, резкое сокращение количества комаров может влиять на фауну региона, численность летучих мышей, лягушек. «С другой стороны, временное снижение численности комаров может иметь и положительный экономический эффект для региона, снижая давление на домашних животных и улучшая условия для развития экологического туризма», — считает Швецов.