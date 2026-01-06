В центре Воронежа снесут три дома и подземную стоянку

Для этого планируют снести три дома на улице Никитинской: № 41/2, 45 корп. 2 и 47/2, а также подземную стоянку по адресу: Никитинская, 47/3. Под расселение попадут жилые помещения общей площадью 547 кв. м. В квартале собираются построить дома не выше восьми этажей. Их площадь составит 16 тыс. 703 кв. м.