В центре Воронежа снесут три дома и подземную стоянку

В Воронеже приняли решение о комплексном развитии территории жилой застройки, ограниченной улицами Никитинская, Куколкина, 9 Января и Фридриха Энгельса. Об этом сообщает мэрия Воронежа.
Для этого планируют снести три дома на улице Никитинской: № 41/2, 45 корп. 2 и 47/2, а также подземную стоянку по адресу: Никитинская, 47/3. Под расселение попадут жилые помещения общей площадью 547 кв. м. В квартале собираются построить дома не выше восьми этажей. Их площадь составит 16 тыс. 703 кв. м.
Здания по адресам: улица Никитинская, 45 корп. 2 и 41/2 являются нежилыми, а дом № 47/2 признан аварийным. Три здания планируют сохранить. Это дом № 45 («Дом агронома Вагнера»), № 43 корп. 2 и № 43. Все эти здания признаны объектами культурного наследия. Застройка в новом квартале не должна превышать 80% его общей площади.