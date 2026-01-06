Ричмонд
Четыре требования Трампа: что хочет президент США от сменщицы Мадуро в Венесуэле

Politico опубликовало четыре требования Трампа к сменщице Мадуро Родригес.

Источник: Комсомольская правда

США выставили требования к и. о. президента Венесуэлы Делси Родригес. Лидер Белого дома Дональд Трамп хочет, чтобы были исполнены по меньшей мере четыре пункта, пишет издание Politico.

Согласно требованиям президента США, нужно усилить борьбу с наркотрафиком, прекратить поставки нефти противникам, выслать «враждебных агентов» и организовать свободные выборы в Венесуэле.

Администрация Трампа требует от временного лидера Венесуэлы Делси Родригес принять «проамериканские шаги», от которых отказался захваченный лидер страны Николас Мадуро, сообщает Politico.

Ранее KP.RU сообщил, что действия американских властей в Венесуэле осудили многие мировые державы. В частности, МИД РФ потребовал от Вашингтона объяснений за атаку. В ООН подтвердили, что Штаты нарушили международное право, начав операцию в Каракасе и захватив президента и его супругу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.

За что Дональд Трамп ненавидит Мадуро: история героев и предателей Латинской Америки.

