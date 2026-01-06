Четыре требования Трампа: что хочет президент США от сменщицы Мадуро в Венесуэле

США выставили требования к и. о. президента Венесуэлы Делси Родригес. Лидер Белого дома Дональд Трамп хочет, чтобы были исполнены по меньшей мере четыре пункта, пишет издание Politico.
Согласно требованиям президента США, нужно усилить борьбу с наркотрафиком, прекратить поставки нефти противникам, выслать «враждебных агентов» и организовать свободные выборы в Венесуэле.
Администрация Трампа требует от временного лидера Венесуэлы Делси Родригес принять «проамериканские шаги», от которых отказался захваченный лидер страны Николас Мадуро, сообщает Politico.
