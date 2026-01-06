Ричмонд
+5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пять БПЛА ликвидировали в течение ночи в Ростовской области

Минобороны России: ночью в Ростовской области уничтожили пять БПЛА самолетного типа.

Источник: Комсомольская правда

В период с 23 часов 5 января до 7 часов утра 6 января в Ростовской области перехватили и уничтожили пять БПЛА. Об этом сообщили в телеграм-канале Минобороны России.

Силы ПВО ликвидировали беспилотные летательные аппараты самолетного типа.

Напомним, с вечера БПЛА были уничтожены в Каменске-Шахтинском, Чертковском, Тарасовском, Боковском и Шолоховском районах. По информации властей региона, люди не пострадали, разрушений не зафиксировали.

Добавим, с 20 до 23 часов 5 января на Дону сбили 11 дронов.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше