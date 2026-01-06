Пять БПЛА ликвидировали в течение ночи в Ростовской области

В период с 23 часов 5 января до 7 часов утра 6 января в Ростовской области перехватили и уничтожили пять БПЛА. Об этом сообщили в телеграм-канале Минобороны России.
Силы ПВО ликвидировали беспилотные летательные аппараты самолетного типа.
Напомним, с вечера БПЛА были уничтожены в Каменске-Шахтинском, Чертковском, Тарасовском, Боковском и Шолоховском районах. По информации властей региона, люди не пострадали, разрушений не зафиксировали.
Добавим, с 20 до 23 часов 5 января на Дону сбили 11 дронов.
