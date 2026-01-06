Ричмонд
Аксененко: Услуги ЖКХ за декабрь необходимо оплатить до 12 января

Оплатить ЖКУ за декабрь необходимо до 12 января, поскольку 10 января выпадает на субботу. При этом пени за просрочку начисляться не будут. Об этом во вторник, 6 января, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

— В новом году срок оплаты квитанций за ЖКУ будет перенесен с 10 на 15 число. Однако в первые два месяца 2026 года эти нововведения еще не будут действовать, — подчеркнул Аксененко.

Парламентарий добавил, что отделения банков и почты в праздничные дни могут работать по особому график. При этом в феврале ЖКУ надо будет оплатить до 10 числа, передает РИА Новости.

С марта 2026 года в России изменится порядок оплаты жилищно-коммунальных услуг. Что именно поменяется — в материале «Вечерней Москвы».

16 декабря Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла поправки в Жилищный кодекс, согласно которым управляющие компании должны общаться с жильцами только в национальном мессенджере MAX.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что тарифы ЖКХ неизбежно повышаются из-за инфляции, но они должны расти «в меру».