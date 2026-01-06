Ричмонд
Длительная задержка рейса из Хабаровска привлекла внимание прокуратуры

Рейс из Хабаровска в Читу отправился с задержкой более 4 часов.

Источник: Комсомольская правда

В аэропорту Хабаровска задержали рейс авиакомпании «Якутия», направлявшийся в Читу. Самолет должен был вылететь в 10:10, но из-за позднего прибытия воздушного судна график пересмотрели. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Известно, что задержка превысила четыре часа. «Путешествие» перенесли на 15:00 по местному времени.

Инцидент привлек внимание транспортной прокуратуры, который прибыл в терминал для защиты прав граждан. Представители авиаперевозчика заявляют, что выполняют все обязательства перед пассажирами, предусмотренные законодательством, включая обеспечение питанием и организацию связи. Однако прокурор взял ситуацию на особый контроль, чтобы гарантировать соблюдение прав граждан.

В случае нарушений пассажиры имеют право напрямую пожаловаться дежурным или позвонить по номеру +7 (924) 201 57 60.