Длительная задержка рейса из Хабаровска привлекла внимание прокуратуры

В аэропорту Хабаровска задержали рейс авиакомпании «Якутия», направлявшийся в Читу. Самолет должен был вылететь в 10:10, но из-за позднего прибытия воздушного судна график пересмотрели. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Известно, что задержка превысила четыре часа. «Путешествие» перенесли на 15:00 по местному времени.
Инцидент привлек внимание транспортной прокуратуры, который прибыл в терминал для защиты прав граждан. Представители авиаперевозчика заявляют, что выполняют все обязательства перед пассажирами, предусмотренные законодательством, включая обеспечение питанием и организацию связи. Однако прокурор взял ситуацию на особый контроль, чтобы гарантировать соблюдение прав граждан.
В случае нарушений пассажиры имеют право напрямую пожаловаться дежурным или позвонить по номеру +7 (924) 201 57 60.