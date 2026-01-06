Россиянам рассказали, когда нужно оплатить декабрьские квитанции за ЖКУ: назван крайний срок

Россиянам рассказали, когда нужно оплатить квитанции ЖКУ за декабрь. Оказалось, что оплату ЖКУ за декабрь нужно сделать до 12 января, так как 10 января — суббота. Пени за просрочку не начисляются. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.