Россиянам рассказали, когда нужно оплатить декабрьские квитанции за ЖКУ: назван крайний срок

Россиянам рассказали, когда нужно оплатить квитанции ЖКУ за декабрь. Оказалось, что оплату ЖКУ за декабрь нужно сделать до 12 января, так как 10 января — суббота. Пени за просрочку не начисляются. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.
При этом парламентарий напомнил, что в 2026 году сроки оплаты квитанций будут перенесены с 10 на 15-е число. Но переход произойдет в марте, поэтому первые месяцы года придется вносить оплату как обычно.
«В новом году срок оплаты квитанций за ЖКУ будет перенесен с 10 на 15 число. Однако в первые два месяца 2026 года эти нововведения еще не будут действовать», — пояснил Аксененко в интервью изданию РИА Новости.
В феврале оплату за услуги ЖКХ нужно внести до 10 числа. В праздничные дни отделения банков и почты могут быть закрыты, что нужно учитывать при планировании платежей.
Ранее KP.RU сообщил, что в России перенесена дата оплаты платежей за ЖКУ для удобства. Ведь многие получают зарплату в период с 10 по 12 число, поэтому платежи вносить удобнее гораздо позднее.