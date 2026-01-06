Ричмонд
+5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Елена Малышева рассказала, какие закрутки самые полезные

В новогодние праздники закрутки приобретают особую популярность у российского народа. Ведущая Елена Малышева в полезных свойствах продуктов разбирается как никто другой. Побывав на презентации закруток Аниты Цой, Малышева поделилась информацией о том, какие консервы самые полезные.

В новогодние праздники закрутки приобретают особую популярность у российского народа. Ведущая Елена Малышева в полезных свойствах продуктов разбирается как никто другой. Побывав на презентации закруток Аниты Цой, Малышева поделилась информацией о том, какие консервы самые полезные.