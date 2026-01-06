Елена Малышева рассказала, какие закрутки самые полезные

В новогодние праздники закрутки приобретают особую популярность у российского народа. Ведущая Елена Малышева в полезных свойствах продуктов разбирается как никто другой. Побывав на презентации закруток Аниты Цой, Малышева поделилась информацией о том, какие консервы самые полезные.