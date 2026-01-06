Дачников начнут штрафовать до 50 тысяч рублей за несколько нарушений: вот о чем речь

Дачников с 2026 года начнут штрафовать за неиспользование дачной земли, а также борщевик. Об этом «Российской газете» рассказал депутат Государственной Думы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.
По его словам, новые правила для владельцев загородных участков вступят в силу с 2026 года. Введена административная ответственность для собственников, которые не используют землю более трех лет. Грозят штрафы от 1% до 1,5% кадастровой стоимости участка, но не менее 20 тысяч рублей.
Законодательство в особых случаях допускает возможность принудительного изъятия неосвоенных земель через суд.
Также дачники обязаны бороться с распространением на территории участка опасных сорных растений, таких как борщевик. С марта 2026 года за невыполнение требований предусмотрена административная ответственность — штраф от 20 до 50 тысяч рублей.
Ранее KP.RU писал, что в Росреестре предложили ввести поправки для бесконтактного заведения дела об административных правонарушениях в области земельного хозяйства. Данные хотят получать с помощью дронов, самолетов и космической съемки.