Дачников начнут штрафовать до 50 тысяч рублей за несколько нарушений: вот о чем речь

Депутат Чаплин предупредил о штрафах за неиспользование дачной земли и борщевик.

Источник: Комсомольская правда

Дачников с 2026 года начнут штрафовать за неиспользование дачной земли, а также борщевик. Об этом «Российской газете» рассказал депутат Государственной Думы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

По его словам, новые правила для владельцев загородных участков вступят в силу с 2026 года. Введена административная ответственность для собственников, которые не используют землю более трех лет. Грозят штрафы от 1% до 1,5% кадастровой стоимости участка, но не менее 20 тысяч рублей.

Законодательство в особых случаях допускает возможность принудительного изъятия неосвоенных земель через суд.

Также дачники обязаны бороться с распространением на территории участка опасных сорных растений, таких как борщевик. С марта 2026 года за невыполнение требований предусмотрена административная ответственность — штраф от 20 до 50 тысяч рублей.

Ранее KP.RU писал, что в Росреестре предложили ввести поправки для бесконтактного заведения дела об административных правонарушениях в области земельного хозяйства. Данные хотят получать с помощью дронов, самолетов и космической съемки.