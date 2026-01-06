Ричмонд
В Перми введен план «Ковер»

Аэропорт Перми Большое Савино приостановил работу. В регионе введен план «Ковер». Авиагавань временно не принимает и не выпускает рейсы. Об этом сообщает Росавиация.

Срочная новость.

