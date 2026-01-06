Ричмонд
+5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Такого ЧП в Молдове еще не было: Родителей 13-летней девочки, которую накануне Нового года отец оставил на два дня в районной больнице и пошел отмечать праздник, могут лишить родительских прав

Органы опеки установили для них испытательный срок и изъяли из семьи троих несовершеннолетних.

Источник: Комсомольская правда

Родители 13-летней девочки, которую накануне Нового года отец оставил в районной больнице Каушан и пошел отмечать праздник, могут лишиться родительских прав.

Органы опеки установили для них испытательный срок и изъяли из семьи троих несовершеннолетних.

Детей временно разместили в больнице.

36-летние супруги заявили о готовности изменить свое поведение (соцработники застали их выпившими) и обратились к властям с просьбой вернуть детей в семью.

Секретарь местного сельсовета сообщила, что у родителей 45 дней в распоряжении, чтобы продемонстрировать реальные изменения в своем поведении.

В течение этого времени дети получат профессиональную помощь.

После выписки из больницы органы опеки разместят несовершеннолетних либо у родственников, либо в патронатных семьях.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Какие доллары не получится сдать в обменники и банки Молдовы: Что обязательно нужно проверить.

Банки и обменники могут отказать гражданам Молдовы в приеме некоторых купюр иностранных валют (далее…).

Почему Молдова закупает электроэнергию по самим высоким в Европе ценам: А расплачиваться будут рядовые потребители по завышенным тарифам.

Коррупционный спрут душит молдавскую экономику и общество (далее…).

Эта оккупационная мерзость: На новогоднем столе депутата от правящей в Молдове партии ПАС обнаружилось «тоталитарный» салат оливье.

А ведь на том столе еще и холодец, красная икра и фаршированные яйца (далее).