Такого ЧП в Молдове еще не было: Родителей 13-летней девочки, которую накануне Нового года отец оставил на два дня в районной больнице и пошел отмечать праздник, могут лишить родительских прав

Родители 13-летней девочки, которую накануне Нового года отец оставил в районной больнице Каушан и пошел отмечать праздник, могут лишиться родительских прав.
Органы опеки установили для них испытательный срок и изъяли из семьи троих несовершеннолетних.
Детей временно разместили в больнице.
36-летние супруги заявили о готовности изменить свое поведение (соцработники застали их выпившими) и обратились к властям с просьбой вернуть детей в семью.
Секретарь местного сельсовета сообщила, что у родителей 45 дней в распоряжении, чтобы продемонстрировать реальные изменения в своем поведении.
В течение этого времени дети получат профессиональную помощь.
После выписки из больницы органы опеки разместят несовершеннолетних либо у родственников, либо в патронатных семьях.
