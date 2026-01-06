Маршруты транспорта в Ростове изменят во время Рождества

С 6 на 7 января автобусы четырех маршрутов — № 8, 49, 65а и 75 — будут курсировать до четырех часов утра. Они доставят пассажиров до остановок у Кафедрального собора: маршруты № 8 и 75 остановятся на Западном развороте, а № 49 и 65а на остановке «Московская». Также по специальной схеме продлят движение трамваев. С 22:00 6 января до 18:00 7 января маршруты № 1 и 4 будут следовать через центр города по улице М. Горького. Жители смогут следить за движением транспорта в реальном времени с помощью городских сервисов и картографических платформ.