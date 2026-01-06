Ричмонд
Движение на участке трассы М-5 под Челябинском ограничили из-за непогоды

С 1799 км по 1548 км трассы М-5 «Урал» в Челябинской области введены временные ограничения для автобусов и грузовиков.

Источник: Аргументы и факты

Временные ограничения для пассажирских автобусов, маршрутных такси и грузового транспорта введены из-за непогоды на участке автодороги М-5 «Урал» в Челябинской области, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

«В связи с погодными условиями введено ограничение движения по автодороге М-5 “Урал” (Москва — Челябинск) с 1799 км (г. Чебаркуль) по 1548 км (граница с Челябинской областью)», — сказано в публикации в Telegram-канале регионального подразделения федерального ведомства.

Такие меры будут действовать до 14:00 по местному времени (12:00 мск) 6 января. Водителей призвали по возможности избегать поездок на дальние расстояния. Находящимся в пути автомобилистам посоветовали переждать непогоду на специализированных стоянках или использовать объездные пути. Кроме того, водителей попросили проявлять предельную внимательность и соблюдать меры безопасности.

Ранее Главное управление МЧС России по Челябинской области проинформировало, что в регионе ожидается сильный снег и метели. При этом синоптики предупредили о снежных заносах, гололедице и порывах ветра на местных дорогах.

Напомним, 3 января сообщалось, что на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения в Пензенской области было решено ввести временные ограничения движения транспортных средств вследствие ухудшения погодных условий.