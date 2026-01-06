Движение на участке трассы М-5 под Челябинском ограничили из-за непогоды

Такие меры будут действовать до 14:00 по местному времени (12:00 мск) 6 января. Водителей призвали по возможности избегать поездок на дальние расстояния. Находящимся в пути автомобилистам посоветовали переждать непогоду на специализированных стоянках или использовать объездные пути. Кроме того, водителей попросили проявлять предельную внимательность и соблюдать меры безопасности.