Жители Хабаровского края могут оценить благоустройство через QR‑код

В Хабаровском крае набирает обороты необычный механизм народного контроля: на благоустроенных общественных пространствах появились QR‑коды, с помощью которых каждый житель может высказать мнение о качестве работ, сообшает пресс-служба регионального правительства.
Инициатива стартовала в 2023 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Сегодня эта программа — часть национального проекта «Инфраструктура для жизни». Суть проста: человек сканирует код на информационной табличке, оставляет отзыв, и сообщение мгновенно попадает к ответственным лицам.
На данный момент QR‑коды размещены уже на 18 социально значимых объектах региона. С начала 2025 года система приняла 16 отзывов от граждан, три из которых содержали конструктивную критику. И что особенно важно — на каждое замечание последовала реакция.
Яркий пример — сквер на улице Рокоссовского/Ворошилова в Хабаровске. После обращений местных жителей администрация города оперативно привела в порядок территорию: навела санитарный порядок и отремонтировала детское игровое оборудование.
«По каждому негативному отзыву проводится оперативная работа, а выявленные проблемы устраняются», — подтвердили в министерстве жилищно‑коммунального хозяйства края.
Такой формат обратной связи решает сразу несколько задач. Во‑первых, он усиливает контроль за реализацией национальных проектов. Во‑вторых, позволяет властям быстро реагировать на запросы населения. В‑третьих, делает процесс благоустройства по‑настоящему открытым и ориентированным на потребности людей.
Теперь любой житель края может не просто наблюдать за изменениями в городской среде, а непосредственно участвовать в её совершенствовании — достаточно достать смартфон и просканировать QR‑код.