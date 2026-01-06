Ричмонд
Водителей и пешеходов в Ростовской области попросили быть осторожными в непогоду

На донских дорогах сохранится гололедица, водителям и пешеходам нужно быть осторожными.

Источник: Комсомольская правда

6 января в Ростовской области ожидаются дожди и мокрый снег, дороги будут скользкими из-за гололедицы. Водителям и пешеходам нужно быть осторожными на дорогах, напоминают в управлении Госавтоинспекции.

Во время непогоды автовладельцам нужно строго соблюдать ПДД, придерживаться безопасной скорости и постоянно следить за дистанцией. Нельзя совершать внезапные маневры и резко тормозить. Особое внимание и осторожность требуются на мостах, эстакадах и вблизи пешеходных переходов.

Пешеходам также нужно быть осторожными. Переходить дорогу можно только в разрешенных для этого местах. В темное время суток и при плохой видимости следует надевать вещи со световозвращающими элементами.

