Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове-на-Дону при реконструкции Вавилова снесут жилой дом и баню

В Октябрьском районе Ростова-на-Дону при продолжении реконструкции на участке Особенная — Сосновая и строительства развязки на Особенной — Вавилова — Королева власти города изымут участок и снесут два строения на нем.

Источник: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

Соответствующая информация содержится в постановлении главы города Александра Скрябина.

Согласно документу, участок площадью 720 кв. м расположен в СНТ «Восход». На нем расположены подлежащие сносу жилой дом площадью 73,2 кв. м и баня площадью 13,3 кв. м.

Территория с постройками находится у дороги на ул. 9-й Канатной, где в скором времени будет расширена магистраль и возведена транспортная развязка на пересечении ул. Особенной, Вавилова и проспекта Королева.

Владельцы изъятого имущества могут претендовать на компенсацию после того, как их права будут зарегистрированы в Росреестре. Уточняется, что процесс оценки может занять до 90 дней. В это время владельцы должны либо принять предложенную стоимость участка и строений, либо подать в суд для ее пересмотра.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», проезжую часть на Вавилова расширят до четырех полос. Также в ходе работ будут построены три путепровода с четырьмя полосами движения и транспортная развязка на пересечении ул. Особенной — ул. Вавилова — пр. Королева.

Срок завершения работ в конце 2025 года был перенесен на 30 мая 2026 года из-за низкого темпа строительно-монтажных работ.