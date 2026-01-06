В Ростове-на-Дону при реконструкции Вавилова снесут жилой дом и баню

Владельцы изъятого имущества могут претендовать на компенсацию после того, как их права будут зарегистрированы в Росреестре. Уточняется, что процесс оценки может занять до 90 дней. В это время владельцы должны либо принять предложенную стоимость участка и строений, либо подать в суд для ее пересмотра.