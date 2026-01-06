В Ростове-на-Дону при реконструкции Вавилова снесут жилой дом и баню

Соответствующая информация содержится в постановлении главы города Александра Скрябина.
Согласно документу, участок площадью 720 кв. м расположен в СНТ «Восход». На нем расположены подлежащие сносу жилой дом площадью 73,2 кв. м и баня площадью 13,3 кв. м.
Территория с постройками находится у дороги на ул. 9-й Канатной, где в скором времени будет расширена магистраль и возведена транспортная развязка на пересечении ул. Особенной, Вавилова и проспекта Королева.
Владельцы изъятого имущества могут претендовать на компенсацию после того, как их права будут зарегистрированы в Росреестре. Уточняется, что процесс оценки может занять до 90 дней. В это время владельцы должны либо принять предложенную стоимость участка и строений, либо подать в суд для ее пересмотра.
Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», проезжую часть на Вавилова расширят до четырех полос. Также в ходе работ будут построены три путепровода с четырьмя полосами движения и транспортная развязка на пересечении ул. Особенной — ул. Вавилова — пр. Королева.
Срок завершения работ в конце 2025 года был перенесен на 30 мая 2026 года из-за низкого темпа строительно-монтажных работ.