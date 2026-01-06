Ричмонд
В Андижанской области Узбекистана будут проводить фестиваль художников

Победители фестиваля получат автомобили. Это определено в соответствующем постановлении Кабинета Министров республики.

Источник: Личный архив

ТАШКЕНТ, 6 янв — Sputnik. В Андижанской области, начиная с 2026-го, раз в 2 года будут проводить фестиваль художников, сообщает Минюст.

Номинации фестиваля:

«Гран-при»;

«Лучший художник-живописец»;

«Лучший скульптор»;

«Лучший фотохудожник»;

«Лучший художник-график».

Победители получат автомобили. Это определено в соответствующем постановлении правительства республики.

«Постановлением Правительства утверждено Положение о порядке организации и проведения фестиваля художников в городе Бабуре Андижанской области. Согласно Положению, начиная с 2026 года Фестиваль проводится раз в 2 года, как правило, в мае. Победители награждаются легковым автомобилем производства Узбекистана (Chevrolet Onix или другой автомобиль данного класса) в качестве подарка Президента РУз, дипломом, символической статуэткой Фестиваля и денежными призами», — говорится в сообщении.

Желающие принять участие в фестивале до 1 февраля года его проведения должны предоставить:

резюме;

3 цветные фотографии размером 6×9 см;

копии сертификатов, дипломов, свидетельств об участии в фестивалях и выставках в области изобразительного искусства;

не менее 10 качественных фотографий собственных произведений в области изобразительного искусства и видеодиск с процессом их создания.

Оргкомитет до 1 апреля года проведения фестиваля сформирует список и уведомит участников.

Напомним, что город Новый Андижан, строящийся в Андижанской области, будет носить имя потомка Амира Темура, основателя династии Бабуридов Захириддина Мухаммада Бабура. С таким предложением выступил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 15 апреля в парке «Новый Узбекистан» в Андижане.

Бабур родился в Андижане в 1483 году.

«Он прожил лишь 47 лет. Но за столь короткий срок он совершил такие великие дела, построил такие архитектурные памятники и сады, оставив после себя немеркнущий след, что является для всех нас высочайшим примером», — сказал Мирзиёев.

Глава Узбекистана отметил вклад Бабура в науку, культуру и литературу, назвав его достойным продолжателем Ренессанса Тимуридов.

Он также добавил, что город Бабур должен стать «самым красивым, самым современным городом, о котором все мы мечтали».