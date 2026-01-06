В Андижанской области Узбекистана будут проводить фестиваль художников

«Постановлением Правительства утверждено Положение о порядке организации и проведения фестиваля художников в городе Бабуре Андижанской области. Согласно Положению, начиная с 2026 года Фестиваль проводится раз в 2 года, как правило, в мае. Победители награждаются легковым автомобилем производства Узбекистана (Chevrolet Onix или другой автомобиль данного класса) в качестве подарка Президента РУз, дипломом, символической статуэткой Фестиваля и денежными призами», — говорится в сообщении.