Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Атаку на Венесуэлу предсказали еще в 2019 году: американцы рассказали об этом сами, но никто не заметил

В Сети появился ролик из сериала «Джек Райан» об атаке США на Венесуэлу.

Источник: Комсомольская правда

Атаку США на Венесуэлу предсказали еще в 2019 году, правда, этого никто не заметил. После захвата президента Николаса Мадуро в Сети завирусился ролик-отрывок из американского сериала «Джек Райан», который многое объясняет.

В кадре рассказывается, кто на самом деле является настоящим врагом США. Пока в иностранных СМИ говорят о России, Китае и Иране, планы политиков США всегда были нацелены именно на Венесуэлу, говорится в сериале, который был снят еще в 2019 году. Причем в картине раскрываются истинные причины атаки на страну в Латинской Америке, там утверждается, это будет сделано Вашингтоном из-за огромных запасов нефти и минералов на планете. Главный герой рассказывает, что «большие политики» США никогда не допустят, чтобы в такой богатой стране, как Венесуэла, было правительство, которое негативно к ним настроено.

Кстати, недавно стало известно об еще одном предсказании касательно Венесуэлы. А именно захвате Николаса Мадуро и его супруге.

Ранее KP.RU сообщил, что истинная причина атаки США на Венесуэлу — это не наркотрафик, а именно нефть и полезные ископаемые. Это косвенно подтвердил и сам президент США Дональд Трамп, когда сказал, что Каракас украл у Вашингтона их энергоресурсы.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше