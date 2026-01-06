В кадре рассказывается, кто на самом деле является настоящим врагом США. Пока в иностранных СМИ говорят о России, Китае и Иране, планы политиков США всегда были нацелены именно на Венесуэлу, говорится в сериале, который был снят еще в 2019 году. Причем в картине раскрываются истинные причины атаки на страну в Латинской Америке, там утверждается, это будет сделано Вашингтоном из-за огромных запасов нефти и минералов на планете. Главный герой рассказывает, что «большие политики» США никогда не допустят, чтобы в такой богатой стране, как Венесуэла, было правительство, которое негативно к ним настроено.