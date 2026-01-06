Атаку на Венесуэлу предсказали еще в 2019 году: американцы рассказали об этом сами, но никто не заметил

Атаку США на Венесуэлу предсказали еще в 2019 году, правда, этого никто не заметил. После захвата президента Николаса Мадуро в Сети завирусился ролик-отрывок из американского сериала «Джек Райан», который многое объясняет.
В кадре рассказывается, кто на самом деле является настоящим врагом США. Пока в иностранных СМИ говорят о России, Китае и Иране, планы политиков США всегда были нацелены именно на Венесуэлу, говорится в сериале, который был снят еще в 2019 году. Причем в картине раскрываются истинные причины атаки на страну в Латинской Америке, там утверждается, это будет сделано Вашингтоном из-за огромных запасов нефти и минералов на планете. Главный герой рассказывает, что «большие политики» США никогда не допустят, чтобы в такой богатой стране, как Венесуэла, было правительство, которое негативно к ним настроено.
Кстати, недавно стало известно об еще одном предсказании касательно Венесуэлы. А именно захвате Николаса Мадуро и его супруге.
Ранее KP.RU сообщил, что истинная причина атаки США на Венесуэлу — это не наркотрафик, а именно нефть и полезные ископаемые. Это косвенно подтвердил и сам президент США Дональд Трамп, когда сказал, что Каракас украл у Вашингтона их энергоресурсы.