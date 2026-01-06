«Газета.Ru» определила топ-8 ноутбуков для покупки в 2026 году

ASUS Vivobook S14 — это, пожалуй, один из лучших ноутбуков в этой категории, благодаря OLED-экрану, который встречается в устройствах с ценой в два раза дороже. К тому же тут установлен достаточно мощный для офиса и учебы процессор, а интегрированная видеокарта даже сможет запускать большинство игр, хоть и на низких настройках графики.