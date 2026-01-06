МАИ разработал стабилизатор антенны для увеличения дальности связи беспилотников

«Обычно направленные антенны располагают на наземной установке. Это вполне рабочее решение, но в определенных условиях этого может быть недостаточно. Наша разработка позволяет выполнить наведение антенны на наземный пункт управления при изменении положения аппарата. Это повышает качество и дальность связи, улучшает эксплуатационные свойства дрона, в том числе безопасность. В перспективе создаваемый механизм стабилизации может стать частью комплексного решения для обеспечения сверхдальней и помехоустойчивой связи беспилотных авиационных систем любого типа», — пояснил один из разработчиков, студент института «Авиационная техника» МАИ Александр Якубчик, чьи слова приводятся в сообщении.