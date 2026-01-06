Перевозчики готовят иск правительству Литвы из-за застрявших в Беларуси фур

По сообщению Национальной литовской ассоциация автоперевозчиков (Linava) готовится коллективный иск против правительства Литвы из-за застрявших еще с 2025 года фур на белорусской границе. Глава Linava Эрландас Микенас заявил, что так как ситуация с застрявшими в Беларуси грузовиками так и не изменилась, перевозчики готовят иск против правительства. К иску присоединилось уже свыше 100 компаний.