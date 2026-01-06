Перевозчики готовят иск правительству Литвы из-за застрявших в Беларуси фур

Литовские перевозчики подадут иск против своего правительства из-за застрявших в Беларуси грузовиков, пишет БелТА со ссылкой на литовские СМИ.
По сообщению Национальной литовской ассоциация автоперевозчиков (Linava) готовится коллективный иск против правительства Литвы из-за застрявших еще с 2025 года фур на белорусской границе. Глава Linava Эрландас Микенас заявил, что так как ситуация с застрявшими в Беларуси грузовиками так и не изменилась, перевозчики готовят иск против правительства. К иску присоединилось уже свыше 100 компаний.
Напомним, в начале декабря литовские автоперевозчики выходили в Вильнюсе на масштабную акцию протеста из-за ситуации с застрявшими на границе фурами. А представители Linava встречались с чиновниками Минтранса и договорились, что первоочередной задачей станет возвращение фур, а не их точный подсчет.
Напомним, власти Литвы отказались компенсировать убытки перевозчиков из-за закрытия границ с Беларусью. И еще сообщали, что перевозчики Литвы потеряли 100 миллионов евро на закрытии границы Беларуси.
