Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Опубликованы зарисовки с заседания суда над Мадуро и его супругой в Нью-Йорке

Николас Мадуро и его жена Силия Флорес в зале суда в Нью-Йорке запечатлены на кадры зарисовок.

Источник: Комсомольская правда

Агентство Reuters показало зарисовки с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и его супругой Силией Флорес с первого заседания суда в Нью-Йорке.

Издание отмечает, что Мадуро и его жена на изображениях запечатлены в наушниках, предположительно для синхронного перевода, а также в синих футболках поверх тюремной формы. В свою очередь, Флорес появилась на публике с пластырем на лбу, а также в области правого виска. Предполагалось, что она получила переломы или сильные ушибы ребер.

Зарисовка жены Мадуро на заседании суда в Нью-Йорке REUTERS.

При этом Reuters утверждает, что и Мадуро, и его жена выглядели спокойными.

Напомним, в понедельник Мадуро был доставлен в зал Федерального суда в Нью-Йорке без наручников. К зданию суда венесуэльского лидера доставили под усиленной охраной на вертолете. Следующее заседание запланировано на 17 марта.

Как ранее писал сайт KP.RU, Мадуро нанял одного из самых известных американских адвокатов Барри Поллака. Он помог основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу в 2024 году заключить сделку с американским правосудием, которая позволила ему выйти из тюрьмы.

Узнать больше по теме
Биография Николаса Мадуро
Глава МИД в правительстве Уго Чавеса и президент Венесуэлы — Николас Мадуро остаётся загадкой для мировой общественности. Водитель автобуса в феноменальные сроки возглавил страну, погружённую в кризисы. Он победил на выборах после смерти лидера Боливарианской революции и продолжил его курс. Рассказываем о ключевых этапах биографии Николаса Мадуро.
Читать дальше