Опубликованы зарисовки с заседания суда над Мадуро и его супругой в Нью-Йорке

Агентство Reuters показало зарисовки с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и его супругой Силией Флорес с первого заседания суда в Нью-Йорке.
Издание отмечает, что Мадуро и его жена на изображениях запечатлены в наушниках, предположительно для синхронного перевода, а также в синих футболках поверх тюремной формы. В свою очередь, Флорес появилась на публике с пластырем на лбу, а также в области правого виска. Предполагалось, что она получила переломы или сильные ушибы ребер.
Зарисовка жены Мадуро на заседании суда в Нью-Йорке REUTERS.
При этом Reuters утверждает, что и Мадуро, и его жена выглядели спокойными.
Напомним, в понедельник Мадуро был доставлен в зал Федерального суда в Нью-Йорке без наручников. К зданию суда венесуэльского лидера доставили под усиленной охраной на вертолете. Следующее заседание запланировано на 17 марта.
Как ранее писал сайт KP.RU, Мадуро нанял одного из самых известных американских адвокатов Барри Поллака. Он помог основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу в 2024 году заключить сделку с американским правосудием, которая позволила ему выйти из тюрьмы.