Более 10 тысяч человек заболели ОРВИ в Иркутской области

С 29 декабря 2025 года по 5 января 2026 года ОРВИ заболели 10061 человек, из них 5898 — дети.

Источник: SuperOmsk.ru

Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Иркутской области.

«В целом показатель заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в Приангарье находится ниже эпидпорога на 29,7%», — сообщает пресс-служба.

Грипп подтверждён лабораторно у 415 человек.

Роспотребнадзор призывает жителей региона соблюдать меры профилактики: чаще мыть руки с мылом, избегать людных мест и массовых мероприятий, использовать медицинские маски. При появлении симптомов заболевания оставайтесь дома и обращайтесь за медицинской помощью.