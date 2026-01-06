Более 10 тысяч человек заболели ОРВИ в Иркутской области

Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Иркутской области.
«В целом показатель заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в Приангарье находится ниже эпидпорога на 29,7%», — сообщает пресс-служба.
Грипп подтверждён лабораторно у 415 человек.
Роспотребнадзор призывает жителей региона соблюдать меры профилактики: чаще мыть руки с мылом, избегать людных мест и массовых мероприятий, использовать медицинские маски. При появлении симптомов заболевания оставайтесь дома и обращайтесь за медицинской помощью.