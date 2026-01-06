Кикимора, Войпель и Суседко: в кого верили и продолжают верить коми-пермяки

Ен — это верховный бог-демиург в мифологии коми. В него верят и коми-пермяки, и коми-зыряне, и коми-язьвинцы. Куль — его брат, но в тоже время антагонист, который соперничает с ним. Но вместе они создают наш мир: Ен все хорошее и светлое, а Куль — все плохое и темное. После создания мира Ен отправился жить на небо, следует из преданий. По большей части в земные дела он не вмешивается, но по представлениям коми-пермяков Ен иногда все-таки нарушал этот принцип. Если жители какой-либо деревни начинали поголовно грешить и бесчинствовать, Ен поднимал всю эту деревню одной рукой и забрасывал ее далеко за море.