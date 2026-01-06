Кикимора, Войпель и Суседко: в кого верили и продолжают верить коми-пермяки

Идолов можно встретить не только в глубинке, но в центре Перми.
Ушедший 2025-й был объявлен в Пермском крае годом коми-пермяцкого языка. Язык — важная часть культуры любого народа. Но не менее важны мифы, предания и верования. В пантеоне божеств и духов коми-пермяков множество существ. В этом обзоре рассказываем о некоторых из них.
Ен и Куль.
Ен — это верховный бог-демиург в мифологии коми. В него верят и коми-пермяки, и коми-зыряне, и коми-язьвинцы. Куль — его брат, но в тоже время антагонист, который соперничает с ним. Но вместе они создают наш мир: Ен все хорошее и светлое, а Куль — все плохое и темное. После создания мира Ен отправился жить на небо, следует из преданий. По большей части в земные дела он не вмешивается, но по представлениям коми-пермяков Ен иногда все-таки нарушал этот принцип. Если жители какой-либо деревни начинали поголовно грешить и бесчинствовать, Ен поднимал всю эту деревню одной рукой и забрасывал ее далеко за море.
Войпель.
Войпель — единственный кроме Ена и Куля сохранившийся бог верхнего уровня пантеона древних пермяков. В средние века он был ведущим божеством у коми-пермяков. В легендах говорится, что Войпель — могущественное божество, благосклонно относящееся к людям. К нему обращались с просьбой беречь от болезней, порчи, отводить оружие врагов. Изображение Войпеля ставили на священном месте на вершине холма. Идол стоял в окружении других богов, но был самым высоким. Войпелю приносили жертвы — меха и серебро, а по особым праздников домашних животных. Идол Войпеля описывается как изображение четырехликих женщины или мужчины.
Суседко.
Это по-простому домовой. Он хранитель дома — самый главный из духов, обитающих в хозяйстве человека. Он также и покровитель домашнего скота. Вообще Суседко добрый и веселый персонаж. Но он не прочь и попроказничать — тогда он спутывает волосы женщинам, а мужчинам бороду, прячет разные вещи или издает странные звуки, пугая людей. Суседко принято подкармливать, оставляя угощение в укромных местах. При переезде в новый дом коми-пермяки забирают его с собой, предлагая Суседко сесть в лапоть.
Кикимора.
Словосочетание «кикимора болотная» знакомо многим. И так й персонаж в мифологии существует. Но у коми-пермяков Кикимора живет не в болоте. Она — обитает в домах людей, селится на чердаках или в голбце. Кикимору называют женой домового. Но она его полная противоположность — это злое существо, которое шумит по ночам, разбрасывает вещи и выдаивает молоки у коз и коров. Согласно преданиям, Кикимору в дом мог подселить колдун или работники, которые строили дом, если хозяин их чем-то обидел. Изгнать Кикмору из дома сложно. На это способен только специальный знахарь.
Ёма.
Если в русских народных сказках рассказывает о бабе Яге, то у коми-пермяков есть своя лесная ведьма. Это Ёма. «Имеет длинные железные зубы, ногти, мохнатые глаза, длинный нос, упирающийся в пол, потолок или угол. Лучше носом чует, чем видит. Имеет детей — многоголовых гундыров, червей. Связана с пограничным миром. Жилище Ёмы — чаще всего вросшая в землю избушка, избушка на курьих или лосиных ногах, на курином яйце, без окон и дверей», — пишут в своей статье исследователи фольклора коми Марина Белавина и Вера Мехоношина. Ёма ворует детей.