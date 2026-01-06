Жители ХМАО ищут знаки судьбы в преддверии Рождества

Югорчанки в Сочельник загадывают для себя женихов.
В Югре в сочельник жители сами пытаются предсказать судьбу, следуя народным традициям. Вечер, наполненный мистикой и ожиданием чуда, издавна считался подходящим временем, чтобы заглянуть в будущее с помощью гаданий. О самых доступных и популярных из них URA.RU рассказала председатель региональной общественной организации «Центр русской культуры “Истоки”» Оксана Абрамова.
«На Руси святочные гадания испокон веков проводились в период между Рождеством и Крещением. Это было время, когда молодые незамужние девушки проводили ритуалы на суженого, на будущее и на желания. Как правило, все гадания устраивали вечером или ночью», — пояснила Абрамова.
Сочельник — это не просто вечер накануне Рождества, а особое время, когда оживают старинные обычаи. Наши предки в эти дни искали знаки и предсказания о судьбе. В современном мире такие традиции продолжают жить, напоминая о важности культурного наследия. Многие гадания, практиковавшиеся раньше, дошли до наших дней почти без изменений.
В Сочельник в зеркале можно увидеть силуэт будущего мужа.
Одно из самых простых гаданий — на будущего мужа. Для этого бросали валенок на перекрестке. Сегодня вместо него можно использовать любую обувь и не обязательно выходить на большую дорогу, подойдет и двор. По направлению носка судили о судьбе: если он указывал в сторону от дома, значит, девушка скоро выйдет замуж, если в сторону дома — со свадьбой придется повременить.
Еще одно распространенное гадание — на воске. Для этого свечу растапливают и выливают в воду. По получившейся фигурке пытаются разглядеть будущее: кому-то мерещится кольцо, кому-то дорога или другие символы.
Обычно на Руси гадали лишь незамужние девушки.
Чтобы узнать, каким будет новый год, в емкость насыпают крупу и кладут туда кольцо, деньги, ключи и другие символические предметы. Что именно вытащит гадающий, того, по поверьям, и стоит ожидать в наступающем году.
В сочельник, по народным поверьям, можно увидеть и отражение суженого в зеркале. Для этого берут два зеркала, ставят их друг напротив друга, зажигают свечу и приговаривают: «Суженый-ряженый, приходи ко мне ужинать». Считается, что в зеркальном коридоре могут проявиться очертания будущего супруга.
Оксана Абрамова отмечает, что у многих такие предсказания действительно сбываются, и она сама не исключение. По ее словам, в сочельник она нагадала себе будущего мужа, и это предсказание сбылось. При этом она предостерегает от чрезмерного увлечения подобными практиками, отмечая, что, по народным представлениям, с потусторонним миром не стоит заигрываться.