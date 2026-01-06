Полюбуйтесь, как хабаровские мастерицы с родителями создавали ангела

55
Провела мастер-класс для 8−13-летних школьниц педагог творческого объединения Любовь Филипповна Витковская.
Поздравляем с наступающим Рождеством Христовым и предлагаем понаблюдать за атмосферой встречи с помощью фоторепортажа «МК в Хабаровске».
Накануне одного из главных религиозных праздников — Рождества Христова — юные мастерицы из хабаровского центра допобразования «Радуга талантов» создавали тряпичную куклу Берегиню-ангела. А помогали им в этом мамы и бабушки, что придавало магии и волшебства Рождественскому сочельнику.
