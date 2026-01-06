Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полюбуйтесь, как хабаровские мастерицы с родителями создавали ангела

Накануне одного из главных религиозных праздников — Рождества Христова — юные мастерицы из хабаровского центра допобразования «Радуга талантов» создавали тряпичную куклу Берегиню-ангела. А помогали им в этом мамы и бабушки, что придавало магии и волшебства Рождественскому сочельнику.

55

Провела мастер-класс для 8−13-летних школьниц педагог творческого объединения Любовь Филипповна Витковская.

Поздравляем с наступающим Рождеством Христовым и предлагаем понаблюдать за атмосферой встречи с помощью фоторепортажа «МК в Хабаровске».