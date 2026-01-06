Полюбуйтесь, как хабаровские мастерицы с родителями создавали ангела

Накануне одного из главных религиозных праздников — Рождества Христова — юные мастерицы из хабаровского центра допобразования «Радуга талантов» создавали тряпичную куклу Берегиню-ангела. А помогали им в этом мамы и бабушки, что придавало магии и волшебства Рождественскому сочельнику.