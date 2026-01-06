В Башкирии на дорогах за сутки задержали 37 нетрезвых водителей

За прошедшие сутки на дорогах Башкирии остановили и задержали 37 нетрезвых водителей, сообщил в своем телеграм-канале главный Госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов.
По данным ГАИ по Башкирии за сутки на дорогах республики зафиксировали более 1000 нарушений ПДД. Из 37 задержанных за нетрезвое вождение водителей четверо сели за руль пьяными повторно, их ждет уголовное наказание.
Кроме того, сотрудники дорожной полиции задержали 25 водителей, у которых не было водительского удостоверения, а еще четверо были их лишены. Операция «Трезвый водитель» на дорогах Башкирии продлится до 12 января.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.