Фермер из Иркутской области получит 10 млн рублей на развитие агротуризма

Финансовую поддержку получит проект «Тажеранская сторона».

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Фермер из Ольхонского района Александр Елбаскин выиграл грант Минсельхоза России на развитие агротуризма. Его проект «Тажеранская сторона» получит финансовую поддержку в размере 10 миллионов рублей. Деньги пойдут на строительство жилых домиков для гостей — расположится туристический комплекс на живописном побережье Байкала.

Сам проект рассчитан на 5 лет. За это время планируется не только создать комфортную инфраструктуру для путешественников, но и расширить основное производство.

Сегодня хозяйство Александра Елбаскина специализируется на разведении быков калмыцкой породы, яков и хайнаков. Общее поголовье составляет около 900 голов. Фермер намерен и дальше наращивать поголовье крупного рогатого скота, а также расширять ассортимент выпускаемой продукции.

Таким образом, для Ольхонского района это ещё один шаг к разнообразию экономики и привлечению гостей на берега Байкала.