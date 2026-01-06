Фермер из Иркутской области получит 10 млн рублей на развитие агротуризма

Фермер из Ольхонского района Александр Елбаскин выиграл грант Минсельхоза России на развитие агротуризма. Его проект «Тажеранская сторона» получит финансовую поддержку в размере 10 миллионов рублей. Деньги пойдут на строительство жилых домиков для гостей — расположится туристический комплекс на живописном побережье Байкала.
Сам проект рассчитан на 5 лет. За это время планируется не только создать комфортную инфраструктуру для путешественников, но и расширить основное производство.
Сегодня хозяйство Александра Елбаскина специализируется на разведении быков калмыцкой породы, яков и хайнаков. Общее поголовье составляет около 900 голов. Фермер намерен и дальше наращивать поголовье крупного рогатого скота, а также расширять ассортимент выпускаемой продукции.
Таким образом, для Ольхонского района это ещё один шаг к разнообразию экономики и привлечению гостей на берега Байкала.