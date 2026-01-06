Солнце, Венера и Марс сольются на небе в «Вифлеемскую звезду» 6 января

Венера и Марс в канун Рождества во вторник, 6 января, сольются на небе практически в одну точку с Солнцем. Об этом сообщили ранее в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
— В канун Рождества (6 января) Солнце, Венера и Марс практически сольются на небе, образую своеобразную Вифлеемскую звезду, — цитирует сообщение РИА Новости.
До этого старший научный сотрудник Московского физико-технического института Евгения Кравченко заявила, что парад наиболее близких к Солнцу планет — Меркурия, Венеры и Марса — в январе нельзя будет увидеть невооруженным глазом.
Планеты образуют почти ровную ромбовидную конфигурацию, что станет кульминацией события. После этого построение начнет быстро распадаться. Следующее схождение всех трех планет вблизи Солнца произойдет только в сентябре 2038 года.
22 января 2026 года все три планеты окажутся на минимальном угловом расстоянии от Солнца, находясь в одном секторе неба. «Вечерняя Москва» выясняла с экспертом, что это событие принесет человечеству.