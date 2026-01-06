Ричмонд
Американский аналитик Мартьянов назвал организаторов терактов в России

Западные спецслужбы ответственны за атаки на населенный пункт Хорлы в Херсонской области и резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области. Такое мнение во вторник, 6 января, выразил американский военный аналитик Андрей Мартьянов.

— Очевидно, что западные спецслужбы координируют и управляют людьми из СБУ (Службы безопасности Украины — прим. «ВМ») и ГУР (Главного управления разведки — прим. «ВМ») в Киеве. Так что они террористы в чистом виде, — высказался эксперт в эфире YouTube-канала «Dialogue Works».

В новогоднюю ночь три украинских беспилотника нанесли удары по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, количество пострадавших в результате атаки превысило 60 человек, а число погибших, согласно данным Следственного комитета России, составило 29 человек. Сальдо также отметил, что в планировании атак принимал участие лично президент Украины Владимир Зеленский.

29 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что в ночь с 28 на 29 декабря украинская армия попыталась нанести удар 91 дроном по государственной резиденции Владимира Путина, расположенной в Новгородской области.

