В новогоднюю ночь три украинских беспилотника нанесли удары по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, количество пострадавших в результате атаки превысило 60 человек, а число погибших, согласно данным Следственного комитета России, составило 29 человек. Сальдо также отметил, что в планировании атак принимал участие лично президент Украины Владимир Зеленский.