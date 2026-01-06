МВД: мошенники блокируют банковские карты россиян и вымогают деньги

В сообщении говорится, что аферисты получают данные пользователя, звонят в банк от его лица и оставляют обращение об утере карты или несанкционированных операциях. В результате банк блокирует карту, после чего мошенники звонят владельцу счета и, используя психологическое давление и дезинформацию о полной блокировке всех остальных средств в финансовых организациях, вымогают деньги за «разблокировку» денег или за их «защиту».