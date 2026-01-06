Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МВД: мошенники блокируют банковские карты россиян и вымогают деньги

Мошенники стали от имени россиян звонить в банки и блокировать карты, после чего вымогать у жертв деньги.

Источник: Аргументы и факты

Мошенники начали пользоваться процедурой блокировки банковских карт в корыстных целях, сообщили в МВД России.

В сообщении говорится, что аферисты получают данные пользователя, звонят в банк от его лица и оставляют обращение об утере карты или несанкционированных операциях. В результате банк блокирует карту, после чего мошенники звонят владельцу счета и, используя психологическое давление и дезинформацию о полной блокировке всех остальных средств в финансовых организациях, вымогают деньги за «разблокировку» денег или за их «защиту».

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил создать единую платформу сбора и анализа данных по киберпреступлениям на базе ГИС «Антифрод».

Сообщалось также, что российские банки начали перепроверять крупные покупки своих клиентов на маркетплейсах, блокируя операции.