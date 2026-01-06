В «Ростехе» раскрыли концепцию танков будущего

Государственная корпорация «Ростех» сообщила, что в российском танкостроении начался переходный этап к машинам будущего.
В корпорации утверждают, что танки не утратили свою роль на поле боя в качестве основной ударной силы прорыва, что подтверждается различными эпизодами СВО. Однако тактика их применения заметно изменилась.
«Танк по-прежнему остается одной из самых устойчивых боевых машин поля боя, способной вести эффективный огонь прямой наводкой по противнику под воздействием различных средств поражения, включая FPV-дроны», — сообщили в Ростехе.
При этом танки сохранят ключевые классические черты этих машин: гусеничное шасси, развитую броневую защиту, а также пушку среднего или крупного калибра во вращающейся башне.
«Для будущих бронетанковых “кулаков” большее значение будут иметь не столько характеристики отдельной машины, сколько новый уровень ее интеграции с автоматизированными системами управления, классами беспилотников, наземными роботами, артиллерией, средствами РЭБ и ПВО», — отметили специалисты.
Как ранее писал сайт KP.RU, в 2025 году в России было выпущено рекордное число боевых самолетов. Об этом рассказали в корпорации «Ростех».