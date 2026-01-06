Минстройархитектуры: более 2500 «хрущевок» направят на реновацию в Беларуси

Министр архитектуры и строительства Александр Студнев обратил внимание на то, что в Беларуси за последние годы существенно обновилось и улучшилось качество жилфона. И заметил, что на этом фоне все менее актуальными выглядят 4−5-этажки первых типовых серий 1955−1975 годов. В таких домах — маленькие комнаты и кухни, совмещенные санузлы.