Минстройархитектуры: более 2500 «хрущевок» направят на реновацию в Беларуси

В Беларуси готовится правовая база для масштабной реновации так называемых «хрущевок», пишет БелТА.
Министр архитектуры и строительства Александр Студнев обратил внимание на то, что в Беларуси за последние годы существенно обновилось и улучшилось качество жилфона. И заметил, что на этом фоне все менее актуальными выглядят 4−5-этажки первых типовых серий 1955−1975 годов. В таких домах — маленькие комнаты и кухни, совмещенные санузлы.
Студнев рассказал, что в Беларуси так называемых «хрущевок» 2568, общей площадью около 10 миллионов «квадратов». Большая часть из них — 1864 панельных дома.
— В Минске — 890 панельных домов 1955 — 1975 годов, это около трех миллионов квадратных метров, нормативный 25 летний срок службы которых давно истек, — добавил министр.
В госпрограмме строительства жилья на 2026 — 2030 годы реновацию жилищного фонда определили в качестве одной из приоритетных задач. Когда будет разработана правовая база реновации территорий и конкретных домов, власти определят стратегию по сносу или восстановлению жилфонда.
