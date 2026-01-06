В Красноярске в Рождество запустят пять бесплатных автобусов

7 января православные христиане отметят Рождество Христово. Праздничные богослужения пройдут в ночь с 6 на 7 января. В Красноярске к храмам и обратно запустят бесплатные автобусные маршруты. Четыре автобуса пойдут от храма Рождества Христова на Щорса. Автобусы будут курсировать с 02:15 до 02:45.
Еще один маршрут пройдет от Свято-Успенского мужского монастыря на Лесной — с 02:00 до 02:30.
Первый маршрут будет проходить через улицы Мичурина, Тамбовская, Суворова и Павлова, и завершится около дома по адресу: 60 лет Октября, 169а. Другой автобус будет курсировать по улице Мичурина, проспекту им. газеты Красноярский Рабочий, улицам Свердловская, 60 лет Октября и Павлова. Маршрут завершится около дома по адресу: 60 лет Октября, 169а.
Маршрут № 3 проходит от храма Рождества Христова по улице Мичурина, Аэровокзальной, Взлетной, 9 Мая, Краснодарская, Тельмана и проспектам Комсомольский и 60 лет образования СССР.
Четвертый маршрут проложен через Мичурина, Партизана Железняка, Белинского, Ленина, а также проспекту Свободный и Высотной. Конечная точка находится по адресу: Калинина, 84.
От Свято-Успенского монастыря маршрут проложен по проспекту Свободный через улицы Высотная и Копылова. Дальше автобус через центр выезжает на Коммунальный мост, улицу Матросова и завершает маршрут на 60 лет Октября.
Также в Рождество у храмов временно ограничат движение и парковку. Безопасность дорожного движения будут обеспечивать Госавтоинспекторы.