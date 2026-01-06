В Красноярске в Рождество запустят пять бесплатных автобусов

Первый маршрут будет проходить через улицы Мичурина, Тамбовская, Суворова и Павлова, и завершится около дома по адресу: 60 лет Октября, 169а. Другой автобус будет курсировать по улице Мичурина, проспекту им. газеты Красноярский Рабочий, улицам Свердловская, 60 лет Октября и Павлова. Маршрут завершится около дома по адресу: 60 лет Октября, 169а.