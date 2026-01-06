Мошенники начали активно писать ростовчанам в праздничные дни

На новогодних праздниках жителям Ростова-на-Дону и области начали активно писать мошенники. Об этом предупреждают сотрудники полиции. Всех просят быть осторожными и не доверять незнакомцам в сети.
Аферисты пользуются как старыми, так и новыми способами обмана. Например, маскируют вредоносные ссылки под официальные уведомления от банков, доставок или под сообщения о выигрышах.
Кликнув, можно установить вирус, который украдет пароли, данные карт или заблокирует гаджет. Нельзя переходить по подозрительным ссылкам. Если сообщение кажется важным, лучше перепроверить информацию в личном кабинете или в официальном офисе организации.
Еще одна уловка — «бесплатные» подарки. В мессенджерах или соцсетях через сообщения обманщики бесплатно предлагают ценные подарки. При этом в обмен просят распространить ссылки на приз большому числу друзей или в несколько чатов.
Это классическая схема, в которой человек становится распространителем спама и вирусов. В МВД напоминают: бесплатный сыр бывает только в мышеловке, не пересылайте чужие ссылки или сообщения.
