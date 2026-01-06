Или дежурите, или лишим часов: как педагогов в Фергане заставили бесплатно охранять школу

По словам педагогов, директор школы прямо заявил: откажетесь дежурить — лишитесь учебных часов, а значит и части заработной платы. Учителя недоумевали — неужели в действующем законодательстве действительно есть нормы, позволяющие превращать педагогов в бесплатных охранников?
Самое показательное в этой истории — её «дежавю». Ещё 7−10 лет назад подобная практика была широко распространена в образовательных учреждениях страны. По неким негласным указаниям учителей принуждали ночами дежурить в школах — не только в будни, но и в праздничные дни.
Зачем это делалось — вопрос риторический. Скорее всего, чтобы сэкономить на зарплате охранника. При этом педагоги сначала отрабатывали ночную смену, а затем в таком состоянии выходили вести уроки. Тех, кто отказывался, могли без особых церемоний уволить или устроить «воспитательную работу», например, сократить учебные часы, что в итоге всё равно приводило к уходу «по собственному желанию».
Похоже, в Фергане кто-то решил, что эту практику вполне можно реанимировать.
В пресс-службе Министерства дошкольного и школьного образования Узбекистана подтвердили, что инцидент действительно произошёл в школе № 37 Бувайдинского района. Сейчас ситуация взята на контроль. По итогам изучения обстоятельств чиновники пообещали предоставить дополнительную информацию.
При этом стоит отметить важный момент. Как правило, подобные решения — это не личная «самодеятельность» одного директора школы, которого позже удобно сделать крайним. Такие негласные указания нередко спускаются сверху из местных хокимиятов, работающих по принципу «лучше перебдеть, чем недобдеть».
Вот только вместо того, чтобы выделить средства на профессиональную охрану, в ход снова идут бесплатные ресурсы — учителя, которых под давлением заставляют делать то, что они делать не обязаны.