Или дежурите, или лишим часов: как педагогов в Фергане заставили бесплатно охранять школу

Зачем это делалось — вопрос риторический. Скорее всего, чтобы сэкономить на зарплате охранника. При этом педагоги сначала отрабатывали ночную смену, а затем в таком состоянии выходили вести уроки. Тех, кто отказывался, могли без особых церемоний уволить или устроить «воспитательную работу», например, сократить учебные часы, что в итоге всё равно приводило к уходу «по собственному желанию».