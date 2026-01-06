Школьник устроил беспредел на дорогах Джизака, гоняя без прав и номеров на отцовской «Ласетти»

В соцсетях быстро появились видео с этих ночных заездов. Пользователи предполагали, что за рулём находится очередной любитель «хорошо отдохнуть», решивший показать, кто тут «хозяин дорог». Однако реальность оказалась куда более шокирующей.
Правоохранители оперативно установили автомобиль и личность водителя. Выяснилось, что за рулём находился 17-летний школьник. Подросток сказал родственникам, будто выходит в магазин, после чего без разрешения взял ключи от отцовской машины, самовольно снял государственный номерной знак и отправился кататься по городу.
По данному факту в отношении водителя был оформлен административный протокол, а транспортное средство доставлено на штрафную стоянку для временного хранения. Какое именно наказание грозит подростку, правоохранительные органы пока не уточнили.
Тем не менее эта история — наглядное напоминание о том, к чему может привести безответственность, отсутствие контроля и ложное чувство вседозволенности на дороге. Особенно когда за рулём оказывается несовершеннолетний без прав.