Поддельные доллары — на шашлык: в Наманганской области сожгли партию фальшивых долларов на мангале

Vaib.uz (Узбекистан. 6 января). В Наманганской области уничтожили крупную партию поддельной иностранной валюты. Речь идёт о 141 фальшивой купюре номиналом по 100 долларов. Общая сумма уничтоженных банкнот составила 14 100 долларов. Купюры были ранее изъяты у преступников и хранились как вещественные доказательства, сообщили в областном управлении Бюро принудительного исполнения.

Источник: Vaib.Uz

Отметим, что в последние годы в Узбекистане всё чаще фиксируются попытки ввода в оборот фальшивых долларов. Мошенники активно пользуются тем, что многие граждане по привычке совершают крупные сделки — покупку и продажу автомобилей, недвижимости или бытовой техники именно в иностранной валюте.

Эксперты предупреждают: наличные доллары остаются одной из самых популярных целей для фальшивомонетчиков, а поддельные купюры нередко визуально почти не отличаются от настоящих.

В этой связи граждан призывают быть особенно осторожными при получении наличной валюты. Самый надёжный способ обезопасить себя — проверять купюры в банках, большинство финансовых учреждений предоставляют такую услугу.

Также важно помнить: даже если человек не знал, что получил фальшивые деньги, их дальнейшее распространение всё равно может повлечь за собой ответственность. Поэтому при малейших сомнениях лучше сразу обратиться в банк или правоохранительные органы, чем рисковать серьёзными последствиями.