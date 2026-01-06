Поддельные доллары — на шашлык: в Наманганской области сожгли партию фальшивых долларов на мангале

Отметим, что в последние годы в Узбекистане всё чаще фиксируются попытки ввода в оборот фальшивых долларов. Мошенники активно пользуются тем, что многие граждане по привычке совершают крупные сделки — покупку и продажу автомобилей, недвижимости или бытовой техники именно в иностранной валюте.
Эксперты предупреждают: наличные доллары остаются одной из самых популярных целей для фальшивомонетчиков, а поддельные купюры нередко визуально почти не отличаются от настоящих.
В этой связи граждан призывают быть особенно осторожными при получении наличной валюты. Самый надёжный способ обезопасить себя — проверять купюры в банках, большинство финансовых учреждений предоставляют такую услугу.
Также важно помнить: даже если человек не знал, что получил фальшивые деньги, их дальнейшее распространение всё равно может повлечь за собой ответственность. Поэтому при малейших сомнениях лучше сразу обратиться в банк или правоохранительные органы, чем рисковать серьёзными последствиями.