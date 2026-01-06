Поддельные доллары — на шашлык: в Наманганской области сожгли партию фальшивых долларов на мангале

Также важно помнить: даже если человек не знал, что получил фальшивые деньги, их дальнейшее распространение всё равно может повлечь за собой ответственность. Поэтому при малейших сомнениях лучше сразу обратиться в банк или правоохранительные органы, чем рисковать серьёзными последствиями.