В Минске теща с запасным ключом украла у зятя 28 тысяч долларов

Наличность женщина отдала потом курьеру. Им оказался 23-летний минчанин, который и сам оказался жертвой аналогичной аферы. Мужчина оформил два кредита на сумму более 20 тысяч рублей. Он передал мошенникам и все свои деньги с кредитов, и полученные от женщины доллары.