В Минске теща с запасным ключом украла у зятя 28 тысяч долларов

В Минске теща тайно забрала из квартиры зятя 28 тысяч долларов для мошенников. Подробности рассказали в ГУВД Мингорисполкома.
В милицию позвонил 28-летний минчанин, заявивший, что из его квартиры, где он живет с женой, пропали более 28 тысяч долларов.
Милиционеры установили, что семейные сбережения украла теща мужчины. По указанию аферистов, белоруска приехала в Минск из другого города, запасным ключом открыла квартиру и забрала все деньги на «декларирование».
Наличность женщина отдала потом курьеру. Им оказался 23-летний минчанин, который и сам оказался жертвой аналогичной аферы. Мужчина оформил два кредита на сумму более 20 тысяч рублей. Он передал мошенникам и все свои деньги с кредитов, и полученные от женщины доллары.
Расследуются уголовные дела по фактам мошенничества.
Тем временем Минтруда сообщило, что в Беларуси на выплату пенсий одной категории направят 6 млрд рублей.
Еще в Беларуси казино и букмекерские конторы меняют порядок работы.