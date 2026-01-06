Ричмонд
В Минске теща с запасным ключом украла у зятя 28 тысяч долларов

Минчанин заявил в милицию на тещу, которая забрала у него из квартиры $28 тысяч.

Источник: Комсомольская правда

В Минске теща тайно забрала из квартиры зятя 28 тысяч долларов для мошенников. Подробности рассказали в ГУВД Мингорисполкома.

В милицию позвонил 28-летний минчанин, заявивший, что из его квартиры, где он живет с женой, пропали более 28 тысяч долларов.

Милиционеры установили, что семейные сбережения украла теща мужчины. По указанию аферистов, белоруска приехала в Минск из другого города, запасным ключом открыла квартиру и забрала все деньги на «декларирование».

Наличность женщина отдала потом курьеру. Им оказался 23-летний минчанин, который и сам оказался жертвой аналогичной аферы. Мужчина оформил два кредита на сумму более 20 тысяч рублей. Он передал мошенникам и все свои деньги с кредитов, и полученные от женщины доллары.

Расследуются уголовные дела по фактам мошенничества.

