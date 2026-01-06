Скончался известный физик из Пермского политеха Альберт Шарифулин

Учёный родился в Перми 14 июля 1953 года, в 1985 году стал кандидатом физико-математических наук, несколько лет проработал в Институте органической химии РАН, а с 1991 года с небольшим перерывом вплоть до конца жизни трудился в Пермском политехе, где с 2004 года занимал должность доцента кафедры прикладной физики.