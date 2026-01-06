Скончался известный физик из Пермского политеха Альберт Шарифулин

Доцент кафедры «Прикладная физика» Пермского политеха Альберт Шарифулин ушёл из жизни в возрасте 72 лет, сообщили в пресс-службе вуза.
Учёный родился в Перми 14 июля 1953 года, в 1985 году стал кандидатом физико-математических наук, несколько лет проработал в Институте органической химии РАН, а с 1991 года с небольшим перерывом вплоть до конца жизни трудился в Пермском политехе, где с 2004 года занимал должность доцента кафедры прикладной физики.
В вузе рассказали, что Альберт Шарифулин завершил работу над докторской диссертацией, и её официально приняли к защите в Томском государственном университете, но внезапный уход учёного из жизни 5 января не дал этим планам осуществиться.
Альберт Шарифулин был известным специалистом в области гидромеханики, не раз выступал на российских и международных научных конференциях, был членом американского физического общества и выдающимся профессором физики по версии издательства Marquis Who s Who.
Учёный внёс большой вклад в развитие теории тепловой конвекции, к числу его главных научных достижений относятся исследование влияния вибрационного воздействия на устойчивость конвективного течения в вертикальном слое, обнаружение существенной глубины гистерезиса между нормальным и аномальным режимами надкритических конвективных течений в наклоняемых полостях, аналитическое и численное определение условий взаимного подавления вибрационного и гравитационного механизмов тепловой конвекции.
Коллеги называют Альберта Шарифулина талантливым учёным и преподавателем, а также человеком большой внутренней культуры и скромности, добрым, внимательным к друзьям и ученикам, принципиальным и трудолюбивым.
Церемония прощания с Альбертом Шарифулиным состоится 8 января в 15:30 по адресу Грачёва, 12К в Перми.